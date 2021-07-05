Baş Belası 4.bölüm fragmanı: Kim bu Zehra?

Baş Belası 4.bölüm fragmanı: Kim bu Zehra?

ATV'nin yeni dizisi Baş Belası, dün akşamki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 4. bölüm fragmanı da yayımlandı. İşte Baş Belası 4.bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Murat Onbul'un, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in üstlendiği yeni dizi Baş Belası, dün akşam yayımlanan 3. bölümüyle reytinglerde ikinci sıraya ulaştı.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile yaz sezonunun fenomen dizisi haline gelen Baş Belası'nın 4. yeni bölüm fragmanı da görücüye çıktı.

Yayımlanan fragmanda İpek, komiser Şahin'e kardeşi Zehra ile bir derdi olduğunu belirtiyor. Şahin'in şaşkın bakışları ise oldukça merak uyandırıyor. İşte Baş Belası 4.bölüm fragmanı...

Baş Belası 4. Bölüm Fragmanı İZLE

BAŞ BELASI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alan Baş Belası dizisinin 3. bölümünde yaşananlar...

Kadir'in ölümü İpek'in hayatında önemli bir kırılmaya neden olur. Şahin, Mehmet Amir'e İpek'in Kadir'le görüşmesinin de içinde olduğu olay yeri tutanağını verir. Bu tutanak işleme konursa İpek'in emniyette çalışması imkansız hale gelecektir.

Başından beri İpek'i istemeyen Şahin, ayağına gelen bu fırsatı kullanmak istemektedir. İpek işini kaybetme korkusu yaşasa da görevini yapmaktan geri durmaz.

Bir gecekondunun bodrum katındaki gizli mezarda bir ceset bulunur. Emniyete gelen bir telefon, bulunan cesedin dedesine ait olduğunu söyler. Cinayet büro ekibi sadece İpek'le iletişim kuran bu adamın katil olduğunu düşünse de İpek yaptığı incelemelerle geçmişte yaşanmış hüzünlü bir aşk hikayesini ortaya çıkarır.

Ancak yaptığı bu araştırma İpek'in hayatını tehlikeye atacaktır. Durumu fark eden Şahin, İpek'i korumak için harekete geçer.