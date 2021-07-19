Baş Belası 6. bölüm fragmanı: Bundan sonra yokum!

ATV'nin yeni dizisi Baş Belası, dün akşamki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 6. bölüm fragmanı da görücüye çıktı. İşte Baş Belası 6. bölüm fragmanı...

Yönetmenliğini Murat Onbul'un, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in üstlendiği yeni dizi Baş Belası, dün akşam yayınlanan 5. bölümü ile izleyiciden tam not aldı.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile yaz sezonunun fenomen dizisi haline gelen Baş Belası'nın 6. yeni bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan fragmanda, başkomiser Şahin'in, ''Ben bundan sonra yokum. Cinayet büro size emanet.'' dediği anlar dikkati çekti. İşte Baş Belası 6. bölüm fragmanı...

Baş Belası 6. Bölüm Fragman İZLE

BAŞ BELASI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Şahin’in Yener’in üzerine yürümesi cinayet bürodaki herkes tarafından duyulmuştur. Ekip, başkomiserleri için endişeliyken Mehmet Amir, Şahin’e soruşturma açılmaması için bir çözüm yolu bulur. Şahin’i İpek’le terapiye zorlarlar. Şahin bu anlaşmayı kabul edecek mi?

Bir at çiftliğinde çıkan yangının ardından bulunan ceset ekibi harekete geçirir. Şahin kendisi hakkında verilecek karara aldırış etmeden olay yerine gider. İpek okulda yapılacak gösteri için Görkem’le birlikte bir dans performansı hazırlar. Ancak olay yerinde yaşadığı kaza nedeniyle İpek dansa katılamaz.

Birol’un kılık değiştirmiş haline aşık olduğunu düşünen Nazlı, boşanmak için direttiği şartlardan vazgeçer. Nazlı’nın bu ani karar değişikliği Birol’u şaşırtır. Nazlı üzgün bir anında İpek’e patlar. İpek kendisine küsen Nazlı’yı girdiği bunalımdan çıkarabilecek mi?