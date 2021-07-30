Baş Belası 7. bölüm 2. fragmanı: Artık eminim, emniyette köstebek var!

Baş Belası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Komser Şahin'in, "Artık eminim, emniyette köstebek var!" sözleri, fragmana damga vurdu. İşte Baş Belası 7.bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Murat Onbul'un, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Baş Belası, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile yaz sezonunun fenomen dizisi haline gelen Baş Belası'nın 7. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan fragmanda Komiser Şahin'in, "Artık eminim, emniyette köstebek var!" sözleri, dikkati çekti. İşte Baş Belası 7. bölüm 2. fragmanı...

Baş Belası 7. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

BAŞ BELASI 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emniyetten ayrılarak tek başına 'Şebeke'nin peşine düşen Şahin, kendisine kurulan tuzaktan kurtulsa da İpek'in kaçırıldığını öğrenir. Emniyeti işe karıştırmadan İpek'i kurtarmak için harekete geçen Şahin, İpek'in bıraktığı ipuçlarını takip ederek iz sürmeye başlar.

Cinayet büro Şahin'i görevine dönmeye ikna etmeye çalışırken, orman yolunda bulunan bir ceset ekibi harekete geçirir. Cinayeti çözmeye çalışan ekibin elde ettiği kanıtlar, Şahin'in arkadaşı Uğur'u işaret etmektedir. Bu durum Şahin'e cinayet büroya dönmekten başka seçenek bırakmaz. Bugüne kadar karşılaştığı cinayetlerden çok farklı olan bu vaka, Şahin'in en büyük sınavlarından birini vermesine sebep olacaktır.

Şahin bu sınavı verirken İpek'in gözlem gücüne ve analizlerine ihtiyaç duyar. Ekibin umudunun tükendiği ve davanın kapanacağı noktada, İpek sonucu değiştirecek çözümü bulabilecek midir?