Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu kimdir? İpek Helvacıoğlu'nun biyografisi

Son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu, ATV'nin yeni dizisi Baş Belası'nda İpek rolüyle seyircilerin karşısına çıkıyor. Peki Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu kimdir?

Yönetmenliğini Murat Onbul'un, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film'in üstlendiği yeni dizi Baş Belası, bu akşam ATV ekranlarında görücüye çıkıyor.

Oyunculuk kariyerine ilk kez ''Behzat Ç'' dizisinde başlayan, pek çok dizi ve filmde yer alan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, Baş Belası dizisinde, 'İpek' karakterine hayat veriyor.

İrem Helvacıoğlu'nun hayatını merak eden izleyiciler, Baş Belası İpek kimdir? İrem Helvacıoğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? sorularına yanıt arıyor.

Peki Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İpek Helvacıoğlu'nun biyografisi...

BAŞ BELASI İPEK KARAKTERİ HAKKINDA

Güzel, şık, bakımlı, zevkli bir kadın. Son derece zeki, gözlem yeteneği yüksek, beden dili ve insan psikolojisini okuma konusunda uzman. Hareketli, enerjik, biraz fazla konuşuyor. Psikoloji mezunu olmasına, üzerine bir de klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmasına rağmen hiç çalışmamış, erken yaşta evlenip ev kadını olarak sürdürmüş hayatını. Hayatı boyunca hiç maddi sıkıntı çekmemiş. Cemiyette yani sosyetede sevilen bir sima olmuş.

Canından çok sevdiği bir oğlu var. Onun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır, her zorluğa katlanabilir. Polisiye meraklısı. Konusu polisiye olup da okumadığı kitap, izlemediği film kalmamış. Büyük bir arşivi var. Kocasının hataları nedeniyle İpek'in hayatı alt üst oluyor. Art arda yaşadığı beklenmedik olaylar zinciri sonucunda cemiyet hayatının incisi, ev kadını İpek'in yeni bir kimliği oluyor ve emniyette göreve başlıyor. Yedi düvelle barışık, iletişim uzmanı İpek'in karşısına duvarlarını bir türlü yıkamadığı Şahin çıkıyor.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen İrem Helvacıoğlu, Aslen Ankaralıdır. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde alan başarılı oyuncu, izleyici karşısına ilk kez ''Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'' dizisiyle çıkmıştır.

Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde roıl alan Helvacıoğlu, 2016 yılında ''No: 309'' dizisinde Pelin Su karakterini canlandırmıştır.

''Sen Anlat Karadeniz'' dizisinde hayat verdiği Nefes karakteriyle ününe ün katan güzel oyuncu, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

ROL ALDIĞI FİLMLER

2014 Aşkın Dili Yardımcı karakter

2016 Organik Aşk Hikâyeleri Başrol oyuncusu

2017 Babası Aslı Başrol oyuncusu

2018 Kızım ve Ben Serap Başrol oyuncusu

2020 Eflatun Başrol oyuncusu

ROL ALDIĞI DİZİLER