Baş Belası'nın Şahin'i Seçkin Özdemir kimdir? Seçkin Özdemir'in biyografisi

Son olarak ''Kuruluş Osman'' dizisinde Flatyos karakterine hayat veren Seçkin Özdemir, ATV'nin yeni dizisi Baş Belası'nda Şahin rolüyle seyircilerin karşısına çıkıyor. Peki Seçkin Özdemir kimdir?

Yönetmenliğini Murat Onbul'un, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun ve yapımını ARC Film'in üstlendiği yeni dizi Baş Belası, bu akşam ATV ekranlarında görücüye çıkıyor.

Kariyerine radyo programcılığı ile başlayan Seçkin Özdemir, yaz sezonuna oldukça iddialı bir şekilde giriş yapan Baş Belası dizisinde, Cinayet Bürosu'nun başarılı başkomiseri Şahin'i canlandıracak.

Seçkin Özdemir'in hayatını merak eden izleyiciler, Baş Belası Başkomiser Şahin kimdir? Seçkin Özdemir kaç yaşında, nereli, evli mi? sorularına yanıt arıyor.

Peki Baş Belası'nın Başkomiser Şahin'i Seçkin Özdemir kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte Seçkin Özdemir'in biyografisi...

BAŞ BELASI ŞAHİN KARA KARAKTERİ HAKKINDA

Karizmatik, az konuşan, kendi bildiğinden şaşmayan bir adam. Cinayet Büro'nun başarılı başkomiseri. İşini severek yapıyor, işine karışılmasından hiç hoşlanmıyor. Kız kardeşiyle birlikte bir yetimhanede büyümüş. Bekar, hiç evlenmemiş. Kendisi gibi polis olan kız kardeşinin kaybı Şahin'in hayatının dönüm noktası. Kardeşinin ölümüne sebep olan şebekeyi çökertmek en büyük amacı.

Kaybedeceği bir şey yok, gözü pek, korkusuz. Öfkeli, inatçı, çoğunlukla ters ve sert bir yapısı var. Ekibini sevip kolluyor. Sevgisini pek göstermese de hepsini ailesi gibi sahiplenmiş. İpek hariç. Polis olmayan birinin cinayet büroda işi olmadığını düşünüyor Şahin. Kendince haklı sebepleri de var. Rutinlerini seven, alışkanlıklarına bağlı Şahin'in hayatı, İpek'le çalışmak zorunda kalınca alt üst oluyor. Tarzları birbirinden farklı, bakış açıları birbirinden farklı, eğitimleri, statüleri birbirinden farklı bu iki ayrı dünya insanının ortak bir amacı var.

SEÇKİN ÖZDEMİR KİMDİR?

25 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncu, sunucu ve dj Seçkin Özdemir, 2000 yılında Kocaeli'nin bölgesel yabancı müzik radyolarından Red Fm'de radyo programcılığına başladı.

2002 yılında yapmaya başladığı "Brainstorm" isimli radyo show programı Kocaeli'de büyük ilgi gördü ve program 2004 yılına kadar devam etti. Antalya, İstanbul ve Bodrum'un birçok önemli kulübünde dj olarak performans sergiledi.

2004 yılının Ağustos ayında Number One'a transfer olarak televizyon programı da yapmaya başlayan Özdemir, 2005 yılında Foster's sponsorluğunda "Faraş" isimli absürd programı yaptı.

Ardından 2006 yılında Türkiye'nin en büyük gençlik kulübü "Gnctrkcll'' Seçkin Özdemir'le çalışmaya başladı. İki sene Number 1 Tv ve Number 1 Fm'de yönetmen Önder Kızılkan'la birlikte Gnctrkcll sponsorluğunda "Play" isimli gençlik müzik eğlence programını hazırlayıp sundu ve ayrıca Gnctrkcll'nin Türkiye çapındaki organizasyonlarında sahne sunuculuğu yaptı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitiminin ardından Akbank, Ülker, Binboa Vodka, Coca-Cola ve Gnctrkcll reklam filmlerinde rol aldı ve 2008 yılında Atv'nin ''Yaban Gülü'' dizisinde Burak karakterini oynadı.

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından 2011 yılında ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisinde Hürrem Sultan'ın sevgilisi Leo Karakterini canlandırdı ve ''Al Yazmalım'' isimli dizide Özge Özpirinçci ile birlikte başrol oynadı.

2013 yılının Mart ayında başlayan ve "I'm Sorry, I Love You" adlı bir Kore dizisinden uyarlanan "Bir Aşk Hikayesi" adlı dizide Damla Sönmez ile başrol oynadı. 2014 yılının Aralık ayında başlayan "Günahkar" dizisinde başrolü Gülcan Arslan ve Hazal Filiz Küçükköse ile paylaştı.

2015 yılında başlayan ''Racon: Ailem İçin'' dizisinde Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir ve Barış Arduç ile rol alan başarılı oyuncu, 2015 yılının Kasım ayında Show Tv'de ilk teaserı yayımlanan ''Acı Aşk'' dizisiyle ekranlarda boy gösterdi.

Star TV'nin fenomen dizisi Kiralık Aşk'ın ikinci sezonunda Pamir Marden karakteriyle ekranlara geri dönen Özdemir, ''Kuruluş Osman'' dizisinde Flatyos karakterine hayat vermiştir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR