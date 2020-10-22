Bas Gaza filmi hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Bas Gaza filmi konusu ve oyuncuları

Bas Gaza filmi hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Bas Gaza filmi konusu ve oyuncuları

Bugün Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Bas Gaza filmi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bas Gaza filmi saat kaçta başlayacak? Konusu nedir?

Başrolünde Scoot Eastwood’un rol aldığı Bas Gaza filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla merak edilmeye başladı. Kadrosunda dev isimlere yer veren Bas Gaza, aksiyon ve gerilim türünde film saat kaçta? Bas Gaza filmi oyuncuları kimler? Bas Gaza konusu ne? İşte merak edilen detaylar...

BAS GAZA FİLMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bas Gaza filmi bugün (22 Ekim Perşembe 2020) Show TV ekranlarında saat 20:00 'da ve 23:45'de yayınlanacaktır. Filmin ingilizcesi "Overdrive" olarak geçmektedir.

BAS GAZA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde, iki soyguncu kardeşin Fransa’nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor.

Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak da bir bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır.

İkili, kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır.

BAS GAZA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Scott Eastwood : Andrew Foster

Freddie Thorp : Garrett Foster

Ana de Armas : Stephanie

Gaia Weiss : Devin

Simon Abkarian : Jacomo Morier

Clemens Schick : Max Klemp

BAS GAZA NEREDE ÇEKİLDİ?

Bas Gaza filminin konusu ve oyuncuları kadar çekim yerleri de merak edildi. Filmin çekimleri 4 Ocak 2016 tarihinde Paris ve Marsilya’da başladı.