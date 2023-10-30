Başak Dizer banyoda poz verdi! Güzelliğine alevler yağdı: "Bacak dekoltesi çok iyi" Kıvanç Tatlıtuğ’un modacı eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozla hayranlarını büyüledi.

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Aile dizisi ile ekrana dönen Kıvanç Tatlıtuğ, uzun zamandır modacı Başak Dizer ile evli...

Başarılı oyuncunun bu evlilikten ise Kurt Efe adında da bir oğlu var. Tatlıtuğ, eşini ve evliliğini sık sık dile getiren bir isim.

Eşini çok sevdiğini söyleyen Tatlıtuğ, yaptığı açıklamalar ile gözleri Başak Dizer'e çevirmiş durumda.

Başak Dizer ise sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor ve burada paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Son olarak banyoda poz geldi

Güzelliği ile dikkat çeken Dizer sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla ilgi odağı oldu.

Banyoda poz veren Başak Dizer paylaşımına “İstanbul un en güzel köşesinden Karaköy’den” notunu düştü.

46 yaşındaki ünlü ismin pozlarına adeta yorum ve beğeni yağdı. Başak Dizer’e takipçileri "Muhteşem bir kadınsın", "Zerafet", "En zarif anne" yorumlarında bulundu.