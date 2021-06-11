'Başak Dizer hamile' iddiası: Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor?

'Başak Dizer hamile' iddiası: Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor?

Beş yıl önce stil danışmanı Başak Dizer ile dünya evine giren başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un baba olacağı iddia edildi. Peki Başak Dizer hamile mi? Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor? İşte detaylar..

Ünlü çift, Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Stil danışmanı Başak Dizer ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un çocuk sahibi olmaya hazırlandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

44 yaşındaki Başak Dizer’in hamile olduğu söylentileri sosyal medyada güzel yorumları beraberinde getirirken, ikilinin takipçileri Başak Dizer hamile mi? Kıvaç Tatlıtuğ baba mı oluyor? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor? Başak Dizer hamile mi? Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

BAŞAK DİZER HAMİLE Mİ, KIVAÇ TATLUTUĞ BABA MI OLUYOR?

Mutlu evlilikleri ile magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin uzun süredir bebek sahibi olmak istedikleri biliniyordu.

5 yıl önce Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde, yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir törenle 37 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ ile dünyaevine giren 44 yaşındaki stilist Dizer'in hamile olduğu ve ikilinin büyük bir heyecan yaşadığı ileri sürüldü.

İkilinin hayranları tarafından da merakla beklenen bebek haberi, 'Dizer hamile' iddialarından sonra sosyal medya gündemine oturdu.

Başak Dizer, sosyal medyada bir takipçisinin beş hafta önce yaptığı "Allah'ım sana senin kadar güzel bir kız nasip etsin" şeklindeki yorumunu beğenmişti.

Ünlü çiftten iddialara ilişkin henüz kesin bir açıklama gelmezken, çifte yakın kaynaklar tarafından çıkan iddiaların gerçeklik payı bulunmadığı ve Dizer'in hamile olmadığı belirtildi.

BAŞAK DİZER KİMDİR?

13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Başak Dizer, İstanbul'da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifika alan Başak Dizer, Londra'da Central Saint Martins'de moda kurslarına gitmiştir. 3,5 yıl ünlü bir markanın erkek kıyafeti tasarımcılığı yaptıktan sonra stil danışmanlığı, kişiye özel alışveriş danışmanlığı isimleriyle bir şirket kurmuştur.

2008 yılında ''Aşkı- Memnu'' ekibine dahil olan Dizer, başrolleri giydirmeye başlamıştır. İlk evliliğini Oren Fransez ile yapan Başak Dizer, Aşkı- Memnu dizisinin setinde tanıştığı Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturmuştur.