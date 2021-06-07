Başak Ermiş kimdir? Başak Ermiş'in sevgilisi Can Topçu hakkında bilgiler..

Sosyal medya fenomeni olan Başak Ermiş, tayt giydiği için kendisini darbettiğini öne sürdüğü erkek arkadaşı Can Topçu'dan şikayetçi oldu. Peki Başak Ermiş kimdir? İşte Can Topçu hakkında bilgiler..

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş, iddiasına göre, 3 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı oyuncu Can Topçu tarafından 'tayt giydiği' gerekçesiyle darp edildi.

Hastanede darp raporu alan Başak Ermiş, oyuncu sevgilisi Can Topçu’dan şikayetçi oldu.

Peki, Başak Ermiş kimdir? İşte sevgilisi Can Topçu hakkında bilgiler...

CAN TOPÇU KİMDİR?

Başak Ermiş’i darp eden Can Topçu’nun ''Adana 01'' dizisinde rol aldığı sırada çekilmiş silahlı fotoğrafları ortaya çıktı.

Dizi setinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaşan Can Topçu, rap müzik de yapıyor.

TOPÇU, ERMİŞ'İ DARBETTİ

22 yaşındaki Başak Ermiş, iddiasına göre, dün akşam, 3 aydır birlikte olduğu 19 yaşındaki oyuncu Can Topçu ve Topçu'nun yakınlarıyla Silivri'deki bir evde buluştu.

Bir süre sonra ikili arasında kıyafet meselesi yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre Can Topçu, o sırada sosyal medya için TikTok videoları çeken Başak Ermiş'e giydiği taytı değiştirmesini söyledi.

Başak Ermiş'in itiraz etmesi üzerine Topçu, Ermiş'e şiddet uyguladı. Ermiş hemen telefonla eniştesini aradı. Ardından kendisini almaya gelen eniştesiyle hastaneye giderek darp raporu aldı.

Genç kız, erkek arkadaşının rol aldığı ''Sokağın Çocukları'' dizisinin cezaevi sahnesindeki bir fotoğrafını paylaşıp "Umarım nasip olur seni şöyle görmek." ifadelerini kullandı.

Bugün babasıyla birlikte Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi’ne gelen Ermiş, Can Topçu'dan şikayetçi oldu.