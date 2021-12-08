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- Başak Parlak kimdir, kaç yaşında? Kanunsuz Topraklar 'Bahar' rolüyle ekranlara döndü!
Başak Parlak kimdir, kaç yaşında? Kanunsuz Topraklar 'Bahar' rolüyle ekranlara döndü!
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 18:49
Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner'in yer aldığı FOX TV'nin iddialı dizisi Kanunsuz Topraklar, etkili konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
1939 Türkiye'sinde geçen dizide Davut adlı maden işçisinin büyük mücadalesini etkileyici bir dille anlatan Kanunsuz Topraklar, her bölümüyle izleyicilerin nefesini kesiyor.
Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde rol alan ve uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Başak Parlak, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüş yaptı.
Parlak, dizide sırlarla dolu, gizemli bir kadın olan 'Bahar Aras' karakterine hayat verecek ve Necip Memili'nin hayat verdiği Ali Gelik karakterinin hayatına girecek.
Peki Kanunsuz Topraklar'ın Bahar'ı Başak Parlak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Başak Parlak'ın biyografisi...
BAŞAK PARLAK KİMDİR?
Oyuncu ve manken Başak Parlak, 3 Kasım 1989 tarihinde Tekirdağ'da, Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni kökenli bir ailede dünyaya geldi.
Namık Kemal Lisesi ve Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Başak Parlak, 2007 yılında rol aldığı Fikrimin İnce Gülü ve 2008 yılında başrol oynadığı Serçe dizisiyle adını duyurdu.
2017 yılında Kış Güneşi dizisinde Seda karakterini canlandırdı. Ancak düşük reytinglerden dolayı dizi 18. bölümünde final yaptı.
2013 yılında Şevkat Yerimdar ve 2016 yılında devam filmi Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok'ta Pelin karakterini canlandırdı.
2017-2018 yılları arasında yayınlanan ''Şevkat Yerimdar'' televizyon dizisinde de Esin Uçar karakterini canlandırdı.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
- 2003 Zalim
- 2004 Ayışığı Neredesin
- 2004 Büyük Buluşma
- 2005 Beşinci Boyut / Yeşim
- 2005 Acı Hayat / Hizmetçi Gizem
- 2005 Emret Komutanım / Jennifer
- 2006-2008 Doktorlar / İrem
- 2007 Fikrimin İnce Gülü / Gülendam
- 2008 Serçe / Mine Aslan
- 2009 Uygun Adım Aşk / Gülşah
- 2010-2011 Papatyam / Sıla
- 2011 Sırat / Ceren Çandar
- 2011-2012 Yamak Ahmet / Dilruba
- 2014 Sevdam Alabora / Banu
- 2014 Bugünün Saraylısı / Ece
- 2015 Bir Deniz Hikayesi / Reyhan
- 2016 Kış Güneşi / Seda
- 2017-2018 Şevkat Yerimdar / Esin Uçar