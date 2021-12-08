Başak Parlak kimdir, kaç yaşında? Kanunsuz Topraklar 'Bahar' rolüyle ekranlara döndü!

Ünlü oyuncu Başak Parlak, FOX TV'nin iddialı dizisi Kanunsuz Topraklar'ın kadrosuna 'Bahar' rolüyle dahil oldu. Peki Kanunsuz Topraklar'ın Bahar'ı Başak Parlak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner'in yer aldığı FOX TV'nin iddialı dizisi Kanunsuz Topraklar, etkili konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

1939 Türkiye'sinde geçen dizide Davut adlı maden işçisinin büyük mücadalesini etkileyici bir dille anlatan Kanunsuz Topraklar, her bölümüyle izleyicilerin nefesini kesiyor.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde rol alan ve uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Başak Parlak, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüş yaptı.

Parlak, dizide sırlarla dolu, gizemli bir kadın olan 'Bahar Aras' karakterine hayat verecek ve Necip Memili'nin hayat verdiği Ali Gelik karakterinin hayatına girecek.

Peki Kanunsuz Topraklar'ın Bahar'ı Başak Parlak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Başak Parlak'ın biyografisi...

BAŞAK PARLAK KİMDİR?

Oyuncu ve manken Başak Parlak, 3 Kasım 1989 tarihinde Tekirdağ'da, Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni kökenli bir ailede dünyaya geldi.

Namık Kemal Lisesi ve Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Başak Parlak, 2007 yılında rol aldığı Fikrimin İnce Gülü ve 2008 yılında başrol oynadığı Serçe dizisiyle adını duyurdu.

2017 yılında Kış Güneşi dizisinde Seda karakterini canlandırdı. Ancak düşük reytinglerden dolayı dizi 18. bölümünde final yaptı.

2013 yılında Şevkat Yerimdar ve 2016 yılında devam filmi Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok'ta Pelin karakterini canlandırdı.

2017-2018 yılları arasında yayınlanan ''Şevkat Yerimdar'' televizyon dizisinde de Esin Uçar karakterini canlandırdı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR