Başlamadan ayrılık yaşandı! EDHO yeni sezonda 9 eksikle yoluna devam ediyor

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yedinci sezonu başlamadan ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Sabırsızlıkla beklenen dizinin yeni sezonu, tam 9 eksikle başlayacak.

Altı sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, uzun bir aranın ardından bu akşam yedinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni oyuncularıyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

DENEYİMLİ OYUNCULAR KADRODA

200'üncü bölümüyle ekranlarda yerini alacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için artık geri sayım başlamış durumda.

Hayranları tarafından sabırsızlıkla beklenen dizinin yeni sezonunda, kadroya Uğur Yücel, Cemal Hünal, Levent Ülgen, Nurseli İdiz gibi deneyimli oyuncular dahil oldu.

ŞOKE EDEN BİR GELİŞME YAŞANDI

Ancak yeni sezon öncesinde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranlarını sarsan bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezon finalinin ardından diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan dizinin İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba ile ilgili deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı.

200. bölüm fragmanında düşmanlar tarafından tuzağa düşürülen ve silahlı saldırıya uğrayan İlyas Çakırbeyli’nin yeni sezon ilk bölümün ardından ölerek diziye veda edeceği öne sürüldü.

YENİ SEZONDA 9 OYUNCU YOK

Ozan Akbaba'nın dizideki akıbeti belirsizliğini korurken EDHO'nun yeni sezon kadrosunda, eski oyunculardan 9'u yer almayacak.

Ağustos ayında hayatını kaybeden Sabina Toziya başta olmak üzere Dilşad Şimşek, Sanem Çelik, Savaş Özdemir, Pelin Akil, Hüseyin Avni Danyal, Ali Sürmeli, Gizem Arıkan ve Ali İpin yeni sezonda kadroda yer almayan isimler arasında yer almıyor.

Eğer Ozan Akbaba diziden ayrılırsa bu sayı 10'a ulaşmış olacak.