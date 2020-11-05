Başlat filmi hangi kanalda, saat kaçta? Başlat filmi konusu ve oyuncuları

Başrolünde Tye Sheridan’ın yer aldığı ‘Başlat’ filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bilimkurgu macera filmi olan Başlat filmi hakkında merak edilenler...

Yönetmen koltuğunda Steven Spielberg'ün yer aldığı orjinal adı Ready Player One olan filmi bu akşam izleyecek olan seyirciler filmin konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimleri araştırmaya devam ediyor.

BAŞLAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ailesini küçük yaşta kaybeden Wade Watts, gerçek dünyanın sıkıntılarından kaçmak için zamanını The Oasis adlı bir oyun evreninde geçirir.

Oyunun milyoner kurucusu oyun evreninin içine bir anahtar saklamıştır ve öldüğünde tüm servetiyle oyunun kontrolünü bu anahtarı bulana vadetmektedir. Wade de bu macera dolu hazine avının peşine düşer.

Bir süre sonra her şey oyun olmaktan çıkıp acımasız bir rekabete dönüşür. Zira şirket hissedarları ve paragöz oyuncular, hazineye herkesten önce ulaşabilmek ve diğer yarışmacıları saf dışı bırakmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

2045 yılı sonlarında dünya yüzeyindeki birçok şehir, eskimiş araba ve elektronik eşyaların bulunduğu kenar mahallelere dönüşmüştür.

İçerisinde yaşamanın keyif vermediği böylesi bir dünyada OASIS adındaki çok oyunculu çevrimiçi bir oyun, insanlara içerisinde yaşadıkları dünyadan kısa da olsa bir kurtuluş sunmaktadır.

Ernest Cline'nin aynı isimli romanından uyarlanan kitabında sanal gerçeklik oyunlarının gün geçtikçe insan yaşamında edindiği yerin tehlikelerine dikkati çekiyor.

BAŞLAT (READY PLAYER ONE) FİLMİ HANGİ KANALDA?

Başlat filmi , Kasım Perşembe günü Star TV ekranlarında saat 20.00 ve 22.45'de izleyicilerle buluşacak.

BAŞLAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?