Başlat filmi konusu nedir? Ready Player One filmi oyuncu kadrosu..

Orijinal adı ''Ready Player One'' olan Başlat filmi, bu akşam Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak, Peki Başlat filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Başlat filmi konusu ve oyuncuları

Başlat flmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Steven Spielberg'in oturduğu, Ernest Cline'nin aynı isimli romanından uyarlanan ve başrolünde Tye Sehridan'ın yer aldığı Amerikan yapımı bilimkurgu ve aksiyon türündeki Başlat, 30 Mart 2018 tarihinde vizyona girdi.

Başlat: Ready Player One, yönetmenliği Steven Spielberg tarafından gerçekleştirilen 2018 çıkışlı Amerikan yapımı bilimkurgu macera filmidir.

Ernest Cline'nin aynı isimli romanından uyarlanan kitabında, sanal gerçeklik oyunlarının gün geçtikçe insan yaşamında edindiği yerin tehlikelerine dikkati çekiyor.

Aksiyon ve bilimkurgu sevenler, bu akşam ekranlara gelecek olan orijinal adıy The Reader One olan Başlat filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor.

Peki, Başlat filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Başlat filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

BAŞLAT (THE READER ONE) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ailesini küçük yaşta kaybeden Wade Watts, gerçek dünyanın sıkıntılarından kaçmak için zamanını ''The Oasis'' adlı bir oyun evreninde geçirir. Oyunun milyoner kurucusu, oyun evreninin içine bir anahtar saklamıştır ve öldüğünde tüm servetiyle oyunun kontrolünü bu anahtarı bulana vadetmektedir. Wade de bu macera dolu hazine avının peşine düşer.

Bir süre sonra her şey oyun olmaktan çıkıp acımasız bir rekabete dönüşür. Zira şirket hissedarları ve paragöz oyuncular, hazineye herkesten önce ulaşabilmek ve diğer yarışmacıları saf dışı bırakmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

2045 yılı sonlarında dünya yüzeyindeki birçok şehir, eskimiş araba ve elektronik eşyaların bulunduğu kenar mahallelere dönüşmüştür. İçerisinde yaşamanın keyif vermediği böylesi bir dünyada OASIS adındaki çok oyunculu çevrimiçi bir oyun, insanlara içerisinde yaşadıkları dünyadan kısa da olsa bir kurtuluş sunmaktadır.

BAŞLAT FİLMİ OYUNCULARI