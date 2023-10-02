Wanda Nara gönülleri fethetti! Wanda Nara ve kardeşi Ayasofya ziyaretinde başörtüsü taktı.. Wanda Nara, Türkiye'ye gelen kız kardeşinin Ayasofya Camii'ne ziyarete götürdü. Wanda Nara ve kardeşi başörtüsüyle poz verdi. İşte o kareler..

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan Wanda Nara paylaştığı iddialı pozlar ile dikkat çekerken her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Türkiye'yi oldukça seven ve fırsat buldukça İstanbul'u gezen Wanda Nara son olarak kız kardeşi ile yaptığı paylaşımlar ile beğeni topladı.

Kız kardeşinin Türkiye'ye geldiğini söyleyen Wanda Nara kardeşini Ayasofya Camii'ne ziyarete götürdü.

Ayasofya'yı ziyareti sırasında başörtüsü takan Wanda Nara ve kardeşinin o pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte Wanda Nara'nın "Kız kardeşim Türkiye'de" notuyla paylaştığı o kareler..