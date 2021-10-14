Başrolde Akın Akınözü ve Öykü Karayel var! Kaderimin Oyunu sete çıktı

Başrolde Akın Akınözü ve Öykü Karayel var! Kaderimin Oyunu sete çıktı

Başrolünde Akın Akınözü ve Öykü Karayel'in yer aldığı Star TV'nin iddialı dizisi Kaderimin Oyunu'nun çekimleri başladı. NGM Medya imzalı dizinin setinden gelen fotoğraflar heyecanı katbekat artırdı.

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de başrolü Ebru Şahin ile paylaşan ve bu diziyle büyük bir üne kavuşan Akın Akınözü, uzun bir aranın ardından yepyeni bir dizi ile ekranlara dönüyor.

Akın Akınözü, Star TV'nin yeni sezondaki iddiali yapımlarından biri olan ''Kaderimin Oyunu'' adlı dizide başrolü Öykü Karayel ve Sarp Apak ile paylaşıyor.

Yapımını NGM Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kaderimin Oyunu, büyük bir merakla bekleniyor.

ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi derinden etkileyecek olan Kaderimin Oyunu dizisinin çekimleri bugün başladı.

İzleyici ile çok yakında Star TV ekranlarında buluşacak olan Kaderimin Oyunu dizisinin setinden gelen ilk kareler, dizi müdavimleri tarafından büyük ilgi gördü.

Fotoğrafların yayınlanmasının ardından Öykü Karayel ve Akın Akınözü, kısa sürede sosyal medya gündeminde en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı.

Kaderimin Oyunu adlı dizide, Öykü Karayel'in hayat verdiği 30'lu yaşlardaki Asiye karakterinin güçlü bir kadın duruşu sergilemesine şahit olacağız.

KADERİMİN OYUNU KONUSU

Üvey annesi tarafından büyütülen Asiye, zorlu geçen çocukluk döneminden sonra 17 yaşına gelince evden kaçma kararı alır.

Cemal ile tanışan Asiye, onunla evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isimi iki çocuğu dünyaya gelir ama geçim sıkıntısı yaşanır ve bu evliliğe gölge düşer.

Cemal hem eşini hem de iki çocuğunu daha iyi bir yaşam için bırakıp gider. Helin adındaki varlıklı kadın, Cemal'in aklını çeler ve onu ailesinden koparır.

İki çocuğu ile yaşam mücadelesine başlayan Asiye, Mahir ile karşılaşır ve tüm kaderi bir anda değişir.