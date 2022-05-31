Başrolde Alparslan ve Barbaroslar'ın yıldızları var! Bu yazın gençlik dizisi 'Duy Beni'den ilk kareler...

Başrolde Alparslan ve Barbaroslar'ın yıldızları var! Bu yazın gençlik dizisi 'Duy Beni'den ilk kareler...

Star TV'nin yeni yaz dizisi "Duy Beni" yakında başlıyor. Dizinin oyuncuları ilk kez bir araya gelerek poz verdi. İşte Duy Beni'nin oyuncu kadrosu ve konusu...

Televizyon ekranlarında yaz sezonu açılıyor...

Reyting yarışına girecek olan bir dizi de Star TV'den geliyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği "Duy Beni", yakında Star ekranında seyirci ile buluşacak.

Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif kaleme alıyor.

Dizinin başrollerinde son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Karaca Hatun'u canlandıran Rabia Soytürk ve Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda İlyas rolünü oynayan Caner Topçu yer alıyor.

Duy Beni konusu ve oyuncuları

Aynı zamanda oyuncu kadrosunda; Berk Hakman, Durul Bazan, Murat Daltaban, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül ve İbrahim Yıldız gibi sevilen oyuncular da rol alıyor.

Çekimleri çok yakında İstanbul’da başlayacak olan Duy Beni’nin hikayesinde, Zengin bir okulda parlak gençlerin arasında yaşanan ''zorbalık'' olgusunu etkileyici bir aile ve gençlik dramasıyla ekrana gelecek.