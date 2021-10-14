Başrolde Aşkı Memnu'nun Bihter'i ve Behlül var! Kral Kaybederse ne zaman başlayacak?

Başrolde Aşkı Memnu'nun Bihter'i ve Behlül var! Kral Kaybederse ne zaman başlayacak?

Aşkı Memnu dizisinde birlikte rol alan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un, 11 yıl sonra ''Kral Kaybederse'' adlı dizide başrolü paylaşacağı iddia edildi. Peki Kral Kaybederse ne zaman başlayacak?

Camdaki Kız, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle büyük bir üne kavuşan Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Kral Kaybederse'' adlı eserinin diziye çevrileceği konuşuluyor.

Dizinin başrol oyuncuları için gündeme gelen iddia ise bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin hayranlarını sevindirdi.

Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve Behlül karakterlerine hayat veren Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un 11 yıl sonra Kral Kaybederse adlı dizide başrolü paylaşacağı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Peki Kral Kaybederse konusu nedir, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

İDDİALAR GERÇEK Mİ?

Ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in, yayınlandığı döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde rol almalarının üstünden tam 11 yıl geçti. Aşk-ı Memnu hayranları için sevindirici bir iddia ortaya atıldı.

Çıkan iddialara göre, birçok kitabı dizi olan ve reyting rekorları kıran Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı ''Kral Kaybederse'' adlı eseri de dizi olacak ve dizide Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başrolü paylaşacak.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in Kral Kaybederse isimli dizide oynayıp oynamayacağı hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ayrıca ikilinin dizide hangi karakterleri canlandıracağı da netleşmezken "Kral Kaybederse" adlı kitap hakkında araştırmalar hızlandı.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini ortaya döken bir roman. Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan yola çıkan Kral Kaybederse romanı; Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor.

Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.

Etik dışı yaşamıyla okurda en başından itibaren nefret uyandıran Kenan karakterinin, aslında tüm davranışlarının altında yatan acı nedenler var ve tüm bunlar açığa çıktığında, peşin hükme varmanın ne denli yanlış olduğunu düşünmeden edemeyeceksiniz.

Bir yandan başkahraman terapi görürken, siz de kendinize ve davranışlarınıza yönelik yeni farkındalıklar kazanacağınız bir seansa gireceksiniz.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

''Kral Kaybederse'' adlı dizinin yeni sezonda Star TV ya da Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacağı konuşuluyor.

Dizinin başrolü Kenan karakteri için Kıvanç Tatlıtuğ ile görüşüldüğü iddia edilirken kadın oyuncu olarak Beren Saat'in düşünüldüğü söylentiler arasında.

Dizinin başlayacağı tarih, yayın günü ve saati ise henüz netlik kazanmadı. Narsistik kişilik bozukluğunu temel alan romanın önümüzdeki dönem ekranlarda olacağı söyleniyor.