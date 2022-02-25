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    Başrolde Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu var! Sen Yaşamaya Bak'ın yayın tarihi belli oldu

    Başrollerinde Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Netflix Türkiye'nin yeni projesi Sen Yaşamaya Bak filminin yayın tarihi belli oldu. Peki Sen Yaşamaya Bak filmi ne zaman yayınlanacak?
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 14:29
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    Başrolde Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu var! Sen Yaşamaya Bak'ın yayın tarihi belli oldu

    Son olarak başrollerini Halit Ergenç ve Ozan Güven ile paylaştığı Babil dizisinde rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, başarılı performansıyla kendine hayran bırakmıştı.

    Babil dizisi final yaptıktan sonra pandemi nedeniyle dizi setlerinden uzaklaşan Aslı Enver'in ekranlara ne zaman döneceği merak konusuydu.

    Geçen yıl sadece bir filmin çekiminde rol alan Enver'den hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

    Enver'in başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Netflix'in yeni projesi Sen Yaşamaya Bak filminin yayın tarihi belli oldu.

    21 MART'TA YAYINLANACAK

    Yapımcılığını TAFF'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hakan Ketche'nin oturduğu Netflix Türkiye'nin yeni filmi Sen Yaşamaya Bak, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

    Senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı filmin yayın tarihi, Netflix'in Mart 2022 programını duyurmasının ardından belli oldu. Buna göre film, 21 Mart'ta ekrana gelecek.

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    Başrolde Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu var! Sen Yaşamaya Bak ın yayın tarihi belli oldu #1

    Başrolde Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu var! Sen Yaşamaya Bak ın yayın tarihi belli oldu #2


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