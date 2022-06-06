Başrolde Birce Akalay ve Olgun Toker var! Mezarlık'ın yayın tarihi belli oldu

Başrolde Birce Akalay ve Olgun Toker var! Mezarlık'ın yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde Birce Akalay ve Olgun Toker'in yer aldığı Netflix Türkiye'nin yeni film serisi Mezarlık'ın yayın tarihi belli oldu. Kadın cinayetlerini işleyecek olan seri, 17 Haziran'da yayında olacak.

Yapımcılığını Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu Netflix Türkiye'nin yeni film serisi Mezarlık, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Özden Uçar, Onur Böber ve Evren Oğuz'un kaleme aldığı Mezarlık film serisinin başrollerinde Birce Akalay, Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş ve Hakan Meriçliler yer alıyor.

Hazırlıkları bir süredir devam eden ve ilk sezonu 4 filmden oluşan ANS Production & Evrensel Film imzalı Mezarlık'ın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu.

Kadın erkek eşitsizliğine ve kadının toplumdaki ötekileştirilmiş konumuna dikkat çekecek olan polisiye drama türündeki serinin yayın tarihi belli oldu.

17 Haziran'da Netflix'te

İlk sezonu "Güneşten Daha Sıcak", "Bir Nefes Kadar Yakın", "Göldeki Kadın" ve "Düğüm" olmak üzere 4 filmden oluşan Mezarlık adlı film serisi, 17 Haziran'da Netflix'te yayına girecek.

Büyük bir merakla beklenen Mezarlık'ın kadrosunda Sezgin Uzunbekiroğlu, Cem Sürgit, Berna Öztürk, Baran Güler, Elif Sevinç de rol alıyor.

Mezarlık konusu

İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Haluk Ata (Hakan Meriçliler) düzenlenen basın toplantısında kadın cinayetlerinin araştırılması ve çözüme kavuşturulması amacıyla Özel Suçlar Birimi’nin kurulduğunu ve birimin başına da Önem Özülkü’nün (Birce Akalay) getirildiğini duyurur.

Önem ve ekibi; komiser yardımcısı Serdar Ata (Olgun Toker), polis memuru Hasan Duru (Şehsuvar Aktaş), hacker Sophia (Berna Öztürk), kriminalist Berk Güleryüz (Baran Güler) ve adli tabip Feriha Mahmudzade (Sezgin Uzunbekiroğlu), birbirinden farklı kadın cinayetlerini aydınlığa kavuşturmak için nefes kesici bir mücadele verir.