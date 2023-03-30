Başrolde Çağatay Ulusoy var! Netflix Kübra dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Afşin Kum’un romanından uyarlanan ‘Kübra’ dizisinin çekimleri başladı. Netflix, diziden ilk görseli paylaştı. Çağatay Ulusoy'un partneri, güzel oyuncu ortaya çıktı. Peki, Netflix Kübra dizisi ne anlatıyor, konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu...

Netflix, bir Türk yapımı diziye daha imza atıyor.

Sete çıkan Kübra dizisinin başrolü için Çağatay Ulusoy ekranlarda olacak.

Afşin Kum’un aynı isimli romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme aldı.

Dizi, mahallesinin sevilen, saygılı ve inançlı bir genci olarak bilinen Gökhan’ın, bir süredir parçası olduğu sanal arkadaşlık grubunda, Kübra adlı kullanıcıdan aldığı mesajlar ile hiç ummadığı bir yola girmesini anlatıyor.

Dizide başrol Çağatay Ulusoy’a Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Ahsen Eroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler eşlik ediyor.

Kübra dizi konusu

İstanbul’un arka sokaklarında yaşayan Gökhan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışmaktadır.

Gökhan’ın sıradan hayatı, parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan, Kübra isimli bir hesaptan gelmeye başlayan mesajlarla alt üst olur.

Kübra, ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında birtakım bilgi ve uyarılar vermektedir. Bu mesajlaşma zamanla, Gökhan’ın seçilmiş kişi olduğuna inandığı bir yolculuğa dönüşür. Bu yolculukta Gökhan’ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır.