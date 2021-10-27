Başrolde Çukur'un yıldızı var! Annemizi Saklarken dizisi sete çıktı

Başrolünde Hande Doğademir, Ece Yaşar ve Kutsi'nin yer aldığı Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Annemizi Saklarken'den müjdeli haber geldi. OJO Pictures imzalı dizinin sete çıktığı duyuruldu.

''Hekimoğlu'' dizisiyle büyük başarı yakalayan ve ''Cam Tavanlar'' dizisine de imza atan OJO Pictures'ın yeni dizisi ''Annemizi Saklarken'', izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Senaryosunu daha önce Zalim İstanbul, Fazilet Hanım ve Kızları, Güllerin Savaşı ve Adını Feriha Koydum gibi başarılı dizilere imza atan Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dizinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken Annemizi Saklarken dizisinin çekimleri başladı.

''Bir ava giderken avlanma hikayesi'' sloganıyla ekranlara gelecek dizi, anneliğin kutsal olduğu ancak her annenin kutsal olmayacağı temasından yola çıkarak yazılacak.

Annemizi Saklarken dizisi, henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp ardından iki çocuk daha doğuran Handan'ın etkileyici hikâyesini ekranlara taşıyacak.

OYUNCU KADROSU

Kadrosunda, Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da canlandırdığı Karaca Koçovalı karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ece Yaşar'ın yer aldığı dizinin 4 başrol oyuncusu belli oldu.

Ece Yaşar'ın ''Derya'' karakterine hayat vereceği dizide; Hande Doğademir ''Handan'', Kutsi ''Dündar'', Yeşim Ceren Bozoğlu ''Füsun'', Hatice Aslan ''Benan'' karakterlerini canlandıracak.

Dizide ayrıca; Erdem Kaynarca (Batu), Derya Pınar Ak (Ela), Ali Emir Doğrul (Can), Elif Kurtaran (Pelin), Merve Sevin (Burcu), Pervin Bağdat (Sevil) ve Hatice Aslan (Benan), Özgür Daniel Foster ve Güngör Bayrak rol alacak.