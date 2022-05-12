Başrolde Çukur'un yıldızı ve Burak Yörük var! Seversin'in yayın tarihi belli oldu

Başrolde Çukur'un yıldızı ve Burak Yörük var! Seversin'in yayın tarihi belli oldu

Kanal D'nin yaz ayında yayınlanacak olan Seversin dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman ile birlikte başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün yer aldığı dizinin yayın tarihi belli oldu.

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Seversin, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Çukur dizisinde hayat verdiği Akşın rolüyle akıllara kazınan İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün yer aldığı Seversin dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Yaz sezonunda ekranlarda yerini alacak olan Seversin dizisinin ilk fragmanı, büyük ilgi görmüştü.

İlayda Alişan'ın Asya, Burak Yörük'ün ise oyuncu Tolga Tuna karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı dizinin merakla beklenen 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayın tarihi belli oldu

Fragman ile birlikte eğlenceli hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Seversin dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği romantik komedi türündeki Seversin dizisi, 1 Haziran Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

İlayda Alişan, geçen sezon yayınlanan Masumiyet dizisiyle çıkış yaparken Burak Yörük, Baraj dizisindeki başarısının ardından Aşk Mantık İntikam dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Seversin 1. Bölüm Fragmanı İzle

Konusu ve oyuncu kadrosu

Seversin dizisi, genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesini ekrana getirecek.

Dizi setlerinin perde arkasını anlatmasıyla da dikkat çekecek olan dizinin kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ozan Dağgez, Ergül Miray Şahin, İlkin Tüfekçi, Ceren Yıldırım, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Elif Çapkın, Nihayet Şahin, Halil İbrahim Kurum, Yağmur Gurur ve Ceren Taşçı.