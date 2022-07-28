Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2544
0.00%
Bitcoin
414.690
7.74%
BTXN Coin
10.16
9.71%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Başrolde Demet Özdemir var! Dünyayla Benim Aramda'dan ilk fragman

    Buğra Gülsoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı ve Disney+ yayınlanmaya hazırlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinden ilk fragman geldi. Fragmandaki cesur sahneleri ilgi çekti.
    • 28.07.2022 - 12:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başrolde Demet Özdemir var! Dünyayla Benim Aramda'dan ilk fragman

    The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus, Haziran ayında Türkiye'de yayın hayatına başladı.

    Türk televizyonlarında tanınmış ünlü isimlerle anlaşan Disney, yerli içerikler için çalışmalara başladı.

    Bu içeriklerden birisi ise Dünyayla Benim Aramda olacak. Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, Pınar Bulut’un yazdığı Hülya Gezer’in organize ettiği dizi, geniş oyuncu kadrosu ile dikkati çekiyor.

    Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor'un bir araya geldiği yapımdan ilk fragman ise yayınlandı.

    Yayınlanan fragmanda; Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un cesur sahneleri dikkati çekti.

    Dizinin paylaşılan ilk tanıtımında duyulan “Bir aşkın bittiği nereden anlaşılır? Nasıl emin olunur artık gitmek gerektiğine?” sözleri ise herkesi etkiledi.

    Dünyayla Benim Aramda ilk fragman İZLE

    Başrolde Demet Özdemir var! Dünyayla Benim Aramda dan ilk fragman #1

    Başrolde Demet Özdemir var! Dünyayla Benim Aramda dan ilk fragman #2


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Tayin başvurusu nasıl yapılır?
    Eğitim

    Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Tayin başvurusu nasıl yapılır?

    Opera festivali Carmen başlıyor
    Kültür Sanat

    Opera festivali Carmen başlıyor

    Görüş Bildir