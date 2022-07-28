Başrolde Demet Özdemir var! Dünyayla Benim Aramda'dan ilk fragman

Başrolde Demet Özdemir var! Dünyayla Benim Aramda'dan ilk fragman

Buğra Gülsoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı ve Disney+ yayınlanmaya hazırlanan Dünyayla Benim Aramda dizisinden ilk fragman geldi. Fragmandaki cesur sahneleri ilgi çekti.

The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus, Haziran ayında Türkiye'de yayın hayatına başladı.

Türk televizyonlarında tanınmış ünlü isimlerle anlaşan Disney, yerli içerikler için çalışmalara başladı.

Bu içeriklerden birisi ise Dünyayla Benim Aramda olacak. Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, Pınar Bulut’un yazdığı Hülya Gezer’in organize ettiği dizi, geniş oyuncu kadrosu ile dikkati çekiyor.

Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor'un bir araya geldiği yapımdan ilk fragman ise yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un cesur sahneleri dikkati çekti.

Dizinin paylaşılan ilk tanıtımında duyulan “Bir aşkın bittiği nereden anlaşılır? Nasıl emin olunur artık gitmek gerektiğine?” sözleri ise herkesi etkiledi.

Dünyayla Benim Aramda ilk fragman İZLE