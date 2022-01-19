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- Başrolde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız var! Aşk Taktikleri'nin yayın tarihi belli oldu
Başrolde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız var! Aşk Taktikleri'nin yayın tarihi belli oldu
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 16:28
Son olarak başrolü İbrahim Çelikkol ile paylaştığı ''Doğduğun Ev Kaderindir'' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, dram performansıyla da hayranlarından tam not aldı.
Demet Özdemir, şimdilerde başrolü Şükrü Özyıldız ile paylaştığı ve Netflix'te yayınlanacak olan ''Aşk Taktikleri'' adlı sinema filminin heyecanını yaşıyor.
Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu'nun kaleme aldığı Aşk Taktikleri filminin yayın tarihi sabırsızlıkla bekleniyordu.
YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu Aşk Taktikleri filminin yayın tarihi sonunda belli oldu. Romantik komedi türündeki film, 11 Şubat'ta Netflix'te izleyicilerle buluşacak.
Merakla beklenen filmde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın yanı sıra Hande Yılmaz, Doğukan Polat, Deniz Baydar, Özgür Ozan, Yasemin Yazıcı ve Atakan Çelik rol alıyor.