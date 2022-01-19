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Başrolde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız var! Aşk Taktikleri'nin yayın tarihi belli oldu

Başrolde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız var! Aşk Taktikleri'nin yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı, Netflix'te yayınlanacak olan romantik komedi türündeki Aşk Taktikleri filminin yayın tarihi belli oldu.