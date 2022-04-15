Başrolde Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ve Bahar Şahin var! Gülümse Kaderine'nin ilk tanıtımı nefes kesti

Başrolde Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ve Bahar Şahin var! Gülümse Kaderine'nin ilk tanıtımı nefes kesti

Başrollerinde Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Ertuğrul Postoğlu, Bahar Şahin, Sude Zülal Güler ve Doğan Bayraktar'ın yer aldığı Fox TV'nin yeni dizisi Gülümse Kaderine'nin ilk tanıtımı yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek'in oturduğu, senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı Fox TV'nin iddialı projesi Gülümse Kaderine dizisi için geri sayım devam ediyor.

Başrollerinde Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Ertuğrul Postoğlu ile Bahar Şahin, Sude Zülal Güler, Burak Sergen, Doğan Bayraktar'ın yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Adı ilk önce ''Masum ve Güzel'' olarak duyurulan ancak daha sonra Gülümse Kaderine olarak değiştirilen Avşar Film imzalı dizi, yetimhanede büyüyen iki genç kızın etkileyici hikayesini konu ediniyor.

İlk tanıtım geldi

Uzun süredir hazırlıkları yapılan ve etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirecek olan Gülümse Kaderine dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Kadrosunda Erkan Meriç, Mine Tugay, Ahu Sungur, Nazan Diper, Aslı Samat ve Sevinç Kumaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi, ilk tanıtımıyla büyük ses getirdi.

Gülümse Kaderine İlk Bölümüyle Yakında FOX'ta VİDEO