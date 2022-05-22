Başrolde Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ve Deniz Işın var! Sevmek Zamanı'nın ilk tanıtımı merak uyandırdı

Başrolde Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ve Deniz Işın var! Sevmek Zamanı'nın ilk tanıtımı merak uyandırdı

Başrollerinde Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Çağdaş Onur Öztürk, İlhan Şen, Deniz Işın, Serenay Aktaş ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı'nın ilk tanıtımı yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı ATV'nin iddialı projesi Sevmek Zamanı dizisi için geri sayım devam ediyor.

Başrollerinde İlhan Şen, Deniz Işın, Serenay Aktaş ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Sevmek Zamanı dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Adı ilk önce ''Ah Canım Hayat'' olarak duyurulan ancak daha sonra Sevmek Zamanı olarak değiştirilen dizi, Firuze ve Kaan'ın aşkını anlatacak.

İlk tanıtım geldi

Etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirecek olan Sevmek Zamanı dizisinin çekimleri, geçtiğimiz hafta başlamıştı.

Yaz aylarına damgasını vuracak olan Süreç Film imzalı Sevmek Zamanı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Kadrosunda Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Çağdaş Onur Öztürk ile Beran Soysal, Muttalip Müjdeci, Nimet İyigün, Onur Gözeten, Derya Pınar Ak, Ozan Yiğit, Zeynep Oymak gibi isimlerin yer aldığı dizi, ilk tanıtımıyla büyük ses getirdi.

Sevmek Zamanı 1. Tanıtım İzle