Başrolde Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ve İrem Helvacıoğlu var! Annenin Sırrıdır Çocuk'un tanıtımı nefes kesti

Başrolde Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ve İrem Helvacıoğlu var! Annenin Sırrıdır Çocuk'un tanıtımı nefes kesti

Başrollerinde Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin yer aldığı TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk'un ilk tanıtımı yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, için geri sayım devam ediyor.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in yer aldığı NTC Yapım imzalı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, yeni sezonun en merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizi, iki kadının etkileyici hikayesini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı.

İLK TANITIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu'nun üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen Meryem ve Defne adlarında iki anne adayını canlandırdıkları Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, ilk tanıtımıyla büyük ses getirdi.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler rol alıyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk VİDEO