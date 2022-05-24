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    • Başrolde Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ve Sinem Ünsal var! Gizli Saklı'nın ilk tanıtımı nefes kesti

    Başrolde Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ve Sinem Ünsal var! Gizli Saklı'nın ilk tanıtımı nefes kesti

    Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal'ı buluşturan Fox TV'nin yeni dizisi Gizli Saklı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Sarı ve Ünsal ikilisinin uyumu, izleyicileri mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 09:41
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    Başrolde Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ve Sinem Ünsal var! Gizli Saklı'nın ilk tanıtımı nefes kesti

    Yaz sezonunda ekranlarda yerini alacak olan dizilerin tanıtım fragmanları, tek tek görücüye çıkıyor. Bu dizilerden biri de Gizli Saklı dizisi...

    Yönetmenliğini ve senaristliğini Şahin Altuğ'un üstlendiği Fox TV ekranlarının yeni yaz dizisi Gizli Saklı için geri sayım devam ediyor.

    Başrollerinde Halit Özgür Sarı, Sinem Ünsal, Tardu Flordun ve Ece Dizdar'ın yer aldığı Gizli Saklı dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

    Çekimleri nisan ayında başlayan No:9 Productions imzalı dizi, iki sivil polisin renkli hikâyesini ekrana taşımaya hazırlanıyor.

    Bu nedenle dizinin başrol oyuncularının biri günlük hayatta, diğeri işini yaparken kullandığı iki ismi bulunuyor.

    İlk tanıtımı yayınlandı

    Sinem Ünsal'ın ''Naz ve Yaz'', Halit Özgür Sarı'nın da ''Levent ve Pamir'' adlarını kullanacağı Gizli Saklı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

    Yakında izleyicilerle buluşacak olan dizinin kadrosunda; Bülent Emrah Parlak, Şinasi Yurtsever, Selçuk Borak, İdris Nebi Taşkan, Emrullah Çakay, Fulden Akyürek, Erşan Utku Ölmez, Hasan Elmas ve Şebnem Sönmez gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

    Gizli Saklı Tanıtım Fragmanı İzle

    Gizli Saklı konusu

    Aşk, macera, polisiye ve komedinin bir arada olduğu, izleyiciyi ekranlara kilitleyecek Gizli Saklı dizisinde; Naz polis akademisinden yeni mezun, korumacı bir karakter olan annesi ve dayısıyla birlikte yaşamaktadır.

    Tarık Koşuoğlu isimli bir mafya babasının peşinde olan polis teşkilatı, Naz'ı ve deli dolu polis memuru Pamir'i gizli görevde beraber kullanmaya karar verir.

    Pamir ve Naz yeni evli bir çift gibi mafya ailesinin evinin karşısına taşınacak ve Tarık Koşuoğlu'nun güvenini kazanıp onu adalete teslim edeceklerdir…

    Başrolde Diriliş Ertuğrul un yıldızı ve Sinem Ünsal var! Gizli Saklı nın ilk tanıtımı nefes kesti #1

    Başrolde Diriliş Ertuğrul un yıldızı ve Sinem Ünsal var! Gizli Saklı nın ilk tanıtımı nefes kesti #2

    Başrolde Diriliş Ertuğrul un yıldızı ve Sinem Ünsal var! Gizli Saklı nın ilk tanıtımı nefes kesti #3


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