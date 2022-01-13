Başrolde Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya var! İşte Aşk Kumardır dizisinden ilk kareler

Başrolde Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya var! İşte Aşk Kumardır dizisinden ilk kareler

Güldür Güldür Show'daki Naime karakteriyle ünlenen Ecem Erkek ile Hasan Can Kaya'yı buluşturan Aşk Kumardır dizisinin çekimleri başladı. Exxen'de yayınlanacak olan diziden ilk kareler de geldi.

Show TV'de yayınlanan eğlence programı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteri ile geniş bir hayran kitlesi elde eden Ecem Erkek, yeni bir diziyle ekranlara dönüyor.

Exxen platformunda yayınlanacak ''Aşk Kumardır'' dizisiyle ekranlara dönen Ecem Erkek'e, başrolde Hasan Can Kaya ile eşlik ediyor.

Erkek, geçtiğimiz günlerde dizinin çekimlerinin başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Ünlü oyuncu, paylaşımında, "2022'de bu süper ekiple 'Aşk Kumardır' diye şahane bir diziyle karşısınızda olacağız. Meraklısına :)" ifadelerine yer vermişti.

SETTEN KARELER GELDİ

Yapımcılığını Hap Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda İ. Nezih Helvacıoğlu'nun oturduğu, senaryosunu Murat Dişli ve Zeki Enes Akkan'ın kaleme aldığı Aşk Kumardır dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Oyuncu kadrosunda Barış Yıldız, Seda Türkmen, Efe Tunçer, Elit Andaç Çam ve Emre Taştekin'in yer aldığı Exxen'in yeni dizisi Aşk Kumardır'dan ilk kareler de geldi.

Kadın-erkek ilişkilerini, arkadaşlıkları, insani zaafları ve absürt durumları farklı bir komedi anlayışıyla ele alacak olan dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.