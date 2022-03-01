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    Başrolde EDHO'nun Alparslan'ı var! Adı Sevgi'den yeni fragman geldi...

    Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'in yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda dizinin diğer oyuncuları ve olaylar yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 22:51
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    Başrolde EDHO'nun Alparslan'ı var! Adı Sevgi'den yeni fragman geldi...

    Yönetmen koltuğunda Sadullah Çelen'in oturduğu, senaryosunu ise Filiz Alpgezmen'in kaleme aldığı ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi, Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'i buluşturdu.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ani finali sonrası yeni projeleri kabul eden Yunus Emre Yıldırımer, farklı bir rolle karşımızda olacak.

    Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde adını duyuran Gizem Güneş ise genç ve dişli bir öğretmene hayat verecek.

    12 Mart Pazar günü yayın hayatına başlaması beklenen dizinin yayınlanan fragmanında; başrollerin bir araya geldiği anlara sıklıkla yer verildi.

    Yunus Emre Yıldırımer'in hayat verdiği Emir karakteri ile Gizem Güneş'in canlandırdığı Elif karakterinin çatışması, fragmanda heyecanı iyice artırdı. İşte Adı Sevgi 1. bölüm fragmanı...

    Adı Sevgi 1. bölüm fragmanı İZLE

     

    Başrolde EDHO nun Alparslan ı var! Adı Sevgi den yeni fragman geldi... #1


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