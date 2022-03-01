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Başrolde EDHO'nun Alparslan'ı var! Adı Sevgi'den yeni fragman geldi...

Başrolde EDHO'nun Alparslan'ı var! Adı Sevgi'den yeni fragman geldi...

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'in yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda dizinin diğer oyuncuları ve olaylar yer aldı.