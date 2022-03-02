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- Başrolde EDHO'nun Alparslan'ı ve Gizem Güneş var! Adı Sevgi'nin yayın tarihi belli oldu
Başrolde EDHO'nun Alparslan'ı ve Gizem Güneş var! Adı Sevgi'nin yayın tarihi belli oldu
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 16:22
Yönetmen koltuğunda Sadullah Çelen'in oturduğu, senaryosunu Murat Can Tura ile Filiz Alpgezmen'in kaleme aldığı ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Koliba Film imzalı Adı Sevgi dizisinin başrollerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Alparslan rolüyle beğeni toplayan Yunus Emre Yıldırımer ile Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle tanınan Gizem Güneş yer alıyor.
Çocuk gelinleri ve kadına şiddet konularını ele alacak olan dram türündeki Adı Sevgi dizisinin yayın tarihi belli oldu.
ADI SEVGİ'NİN YAYIN TARİHİ
Yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Adı Sevgi dizisinden merak uyandıran bir tanıtım daha yayınlandı.
Tanıtımla birlikte etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Adı Sevgi dizisinin yayın tarihi netleşti.
Merakla beklenen dizi, 12 Mart 2022 Pazar akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Adı Sevgi 1. Bölüm Fragmanı VİDEO
ADI SEVGİ OYUNCU KADROSU
Adı Sevgi dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören.