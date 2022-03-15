Başrolde EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba ve Hazal Subaşı var! Kasaba Doktoru dizisinden ilk tanıtım geldi

Başrolde EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba ve Hazal Subaşı var! Kasaba Doktoru dizisinden ilk tanıtım geldi

Başrollerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Vildan Atasever ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru'nun ilk tanıtımı yayınlandı.

Birbirinden iddialı dizileri izleyicilerle buluşturan TRT 1, iddialı yapımları arasına bir yenisini daha ekliyor.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu, senaryosunu İlker Aslan ve Barış Erdoğan'ın kaleme aldığı TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrolünde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Ozan Akbaba'nın yer aldığı ARC Yapım imzalı Kasaba Doktoru dizisi için geri sayım devam ediyor.

Merakla beklenen dizide Ozan Akbaba'ya; Çukur dizisiyle parlayan Hazal Subaşı, uzun süre ekranlarda yer almayan Vildan Atasever ve Menajerimi Ara dizisiyle ünlenen Deniz Can Aktaş eşlik ediyor.

Kore yapımı ''Dr. Romantic'' adlı diziden uyarlanan Kasaba Doktoru dizisinin çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı.

İLK TANITIM GELDİ

Kahraman doktorların hayat hikayelerini ve meslek hayatlarında yaşadıkları zorlukları ekrana taşıyacak olan Kasaba Doktoru dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

Fragmanda geçen ''Bu hastanede bir tek kural vardır; söz konusu kurtarılacak bir hayatsa her türlü riski alırız!'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'si olarak akıllara kazınan Ozan Akbaba'nın yeni imajı ise izleyiciler tarafından çok beğenildi.

Kasaba Doktoru Fragmanı VİDEO