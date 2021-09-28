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Başrolde EDHO'nun yıldızı var! Benim Hayatım'ın çekimleri başladı

Başrolde EDHO'nun yıldızı var! Benim Hayatım'ın çekimleri başladı

Star TV'de ekrana gelecek olan Benim Hayatım dizisinin çekimlerine başlandı. Çekimleri başlayan diziden ilk kareler gelirken, oyuncu kadrosu ve konusu ise dikkati çekti.