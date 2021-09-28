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    Başrolde EDHO'nun yıldızı var! Benim Hayatım'ın çekimleri başladı

    Star TV'de ekrana gelecek olan Benim Hayatım dizisinin çekimlerine başlandı. Çekimleri başlayan diziden ilk kareler gelirken, oyuncu kadrosu ve konusu ise dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 21:21
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 21:23
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    Başrolde EDHO'nun yıldızı var! Benim Hayatım'ın çekimleri başladı

    Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Pelin Uluskar gibi isimlerin yer aldığı Benim Hayatım dizisi, sete çıktı.

    Yapımcılığını BVB Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Orkun Çatak otururken, genel yönetmenliğini ise EDHO'nun yönetmeni Onur Tan yapıyor.

    Senaryosunu Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete’nin kaleme aldığı dizinin yayın tarih henüz netleşmedi.

    Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkati çeken dizinin setinden ilk kareler gelirken, dizi bir genç kızın hikayesini konu alacak.

    OYUNCU KADROSU VE KONUSU

    Yakında Star TV'de yayınlanacak Benim Hayatım dizisinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi isimler yer alıyor.

    Dizi, hayallerinden asla vazgeçmeyen ve ailesiyle beraber İstanbul’a taşınan bir genç kızın öyküsünü konu alacak.

    Başrolde EDHO nun yıldızı var! Benim Hayatım ın çekimleri başladı #1

    Başrolde EDHO nun yıldızı var! Benim Hayatım ın çekimleri başladı #2

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