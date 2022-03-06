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    Başrolde EDHO'nun yıldızı ve Erdal Beşikçioğlu var! Hakim dizisinin çekimleri başladı

    Başrolünde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Hakim, ilk tanıtımı ile büyük ses getirmişti. Merakla beklenen Hakim dizisinin çekimleri başladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 12:22
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    Başrolde EDHO'nun yıldızı ve Erdal Beşikçioğlu var! Hakim dizisinin çekimleri başladı

    Yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği, genel koordinatörlüğünü ise Akın Topuz'un yaptığı ATV'nin yeni dizisi Hakim, sezonun en merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

    Yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı Limon Yapım imzalı Hakim dizisi için geri sayım devam ediyor.

    Başrollerini EDHO'nun yıldızı Uğur Yücel ile birlikte Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve Yurdaer Okur'un paylaştığı Hakim dizisi, yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük ses getirmişti.

    ÇEKİMLERİ BAŞLADI

    Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla ATV ekranlarına gelecek olan Hakim dizisinin çekimleri başladı.

    Dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan Hakim, yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile birlikte yaşadıklarını ele alınacak.

    Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu da izleyiciye sunacak.

    Sabırsızlıkla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.

    Başrolde EDHO nun yıldızı ve Erdal Beşikçioğlu var! Hakim dizisinin çekimleri başladı #1


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