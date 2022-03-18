Başrolde EDHO'nun yıldızı ve Erdal Beşikçioğlu var! Hakim'in 2. tanıtımı heyecanı arşa çıkardı

Başrolde EDHO'nun yıldızı ve Erdal Beşikçioğlu var! Hakim'in 2. tanıtımı heyecanı arşa çıkardı

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur ve Ebru Özkan'ın yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Hakim'in 2. tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen dizi, 2. tanıtımıyla da büyük ses getirdi.

Yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği, genel koordinatörlüğünü ise Akın Topuz'un yaptığı ATV'nin yeni dizisi Hakim, sezonun en merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı Limon Film imzalı Hakim dizisi için geri sayım devam ediyor.

Başrollerinde EDHO'nun yıldızı Uğur Yücel ile birlikte Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Hakim dizisi, yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük ses getirmişti.

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla adından söz ettireceğe benzeyen dizi, yayınlanan ilk tanıtımıyla büyük ses getirmişti.

2. TANITIMI HEYECANI ARŞA ÇIKARDI

Dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan Hakim dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı.

Yıllarca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile birlikte yaşadıklarını ele alacak olan Hakim dizisinin 2. tanıtımı, büyük ilgi gördü.

Adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu izleyiciye sunacak olan dizi, , muhteşem kadrosuyla da göz kamaştırdı.

Sabırsızlıkla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.

Hakim Tanıtım Fragmanı VİDEO