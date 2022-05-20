Başrolde EDHO'nun yıldızı ve Gülper Özdemir var! Gül Masalı dizisinin ilk tanıtımı nefes kesti

Başrolde EDHO'nun yıldızı ve Gülper Özdemir var! Gül Masalı dizisinin ilk tanıtımı nefes kesti

Başrollerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Arif Pişkin ile Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı.

Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora ve Dilek Aydoğdu'nun kaleme aldığı Gül Masalı dizisi, yaz sezonuna damgasını vurmaya geliyor.

Başrollerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Arif Pişkin ile Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Gül Masalı dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Yaz sezonunda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Pastel Film imzalı Gül Masalı dizisinin çekimleri, geçtiğimiz hafta Isparta'da başlamıştı.

İlk tanıtım merak uyandırdı

İlgi çeken hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkati çeken Gül Masalı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Haziran ayı içinde ilk bölümünün yayınlanması beklenen dizide Toprak ve Gonca'nın aşkı anlatılacak.

Acıklı ve dramla dolu bir dizi olan Gül Masalı diğer eğlenceli yaz dizilerinden ayrışacak gibi görünüyor.

Merakla beklenen dizinin kadrosunda Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Serdem Paçal, Yağmur Başkurt, Mehmet Şeker, Suat Sungur, Sait Genay, Tuğba Tutuğ, Murat Ercanlı, Turan Selçuk Yerlikaya ve Serdem Paçal gibi isimler yer alıyor.