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    Başrolde Engin Öztürk ve İrem Helvacıoğlu var! Annenin Sırrıdır Çocuk'un çekimleri başladı

    Başrollerinde Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin yer aldığı ve TV8 ekranlarında yayınlanacak olan ''Annenin Sırrıdır Çocuk'' adlı yeni dizinin çekimleri başladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 11:46
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    Başrolde Engin Öztürk ve İrem Helvacıoğlu var! Annenin Sırrıdır Çocuk'un çekimleri başladı

    Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, yeni sezonun merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

    Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in yer aldığı NTC Yapım imzalı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, iki kadının etkileyici hikayesini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

    ÇEKİMLERİ BAŞLADI

    Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin çekimleri başladı.

    Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizide Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu, üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayını canlandıracak.

    Anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek olan dizinin kadrosunda Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler rol alıyor.

    Başrolde Engin Öztürk ve İrem Helvacıoğlu var! Annenin Sırrıdır Çocuk un çekimleri başladı #1

    Başrolde Engin Öztürk ve İrem Helvacıoğlu var! Annenin Sırrıdır Çocuk un çekimleri başladı #2


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