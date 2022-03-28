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- Başrolde Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ve Engin Öztürk var! Annenin Sırrıdır Çocuk'un yayın tarihi belli oldu
Başrolde Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ve Engin Öztürk var! Annenin Sırrıdır Çocuk'un yayın tarihi belli oldu
- Haber Merkezi
- 28.03.2022 - 09:26
- Güncelleme : 28.03.2022 - 09:58
Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Ntc Medya imzalı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin başrollerinde Kurtlar Vadisi Pusu'daki Esra karakteriyle adını duyuran İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci yer alıyor.
İki kadının etkileyici hikayesini seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yayın tarihi belli oldu.
6 NİSAN'DA YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR
Yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Annedir Sırrıdır Çocuk dizisinden merak uyandıran bir tanıtım daha yayınlandı.
Tanıtımla birlikte etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Annedir Sırrıdır Çocuk dizisinin yayın tarihi belli oldu.
Merakla beklenen dizi, 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle TV8'de izleyici karşısına çıkacak.
Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerinde bir araya geldiği dizinin kadrosunda Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi isimler de yer alıyor.
Annenin Sırrıdır Çocuk Fragmanı VİDEO