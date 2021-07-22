Başrolde Haluk Bilginer var! Zeki Müren'in Öpücüğü filminin çekimleri başlıyor

Senarist Levent Kazak, Ezel Akay'ın yöneteceği, başrolünde Haluk Bilginer'in yer alacağı ''Zeki Müren'in Öpücüğü'' filminin senaryosunu bitirdiğini duyurdu. Filmin çekimleri ekim ayında başlayacak.

Usta yönetmen Ezel Akay, daha önce ''Neredesin Firuze?'' ve ''Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?'' filmlerinde beraber çalıştığı Haluk Bilginer ve Levent Kazak ile yeni projesinde de bir araya geliyor.

15 yıl sonra bir araya gelen üç önemli isim, Zeki Müren'in Öpücüğü adını taşıyan filmde birlikte çalışacak.

İki yıldır filmin senaryosu üzerinde çalışan Levent Kazak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hazırlıkların bittiğini açıkladı.

''GEÇ OLDU, GÜÇ OLDU AMA NİHAYET BİTTİ''

Kazak, paylaşımında, ''Zeki Müren senaryosu geç oldu, güç oldu ama nihayet bitti. Zeki Müren'i anlatmak zormuş, neresinden tutsan elinde kalıyor. Yazılan ilk iki senaryo çöpe gitti. Üçüncüde farklı bir anlatma yöntemi buldum, sanırım maya tuttu. Ezel Akay ile çalışmaya başladık ve Haluk Bilginer'le.'' ifadelerini kullandı.

"ZEKİ MÜREN'İ CANLANDIRMAYI ÇOK İSTİYORUM"

2009 yılında bir gazeteye verdiği söyleşide Zeki Müren'i canlandırmak istediğini dile getiren Haluk Bilginer, şunları kaydetmişti:

''Türkiye'yi özellikle 70'li yılları anlatmak için Zeki Müren çok iyi bir araçtır. Senaryonun çalışmalarına başladım. Zeki Müren'i canlandırmayı çok istiyorum.''