Başrolde İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin var! Eflatun filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Başrolde İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin var! Eflatun filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Eflatun filminin fragmanı yayınlandı. Akabinde ''Eflatun filmi konusu nedir,oyuncuları kimler?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Bir süre ara verdiği ekranlara TV8'de yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle dönen İrem Helvacıoğlu, dizide Defne karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiren İrem Helvacıoğlu, şu sıralar yeni sinema filminin heyecanını yaşıyor.

İrem Helvacıoğlu'nun başrolünü Kerem Bürsin ile paylaştığı Eflatun filminin çekimleri pandemi öncesi tamamlanmıştı.

Yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Cüneyt Karakuş'un üstlendiği ve teaser'ı büyük merak uyandıran Eflatun filminin tanıtımı büyük bir heyecanla bekleniyordu.

Kerem Bürsin'in Oflaz karakterine, İrem Helvacıoğlu'nun ise Eflatun rolüne hayat verdiği Eflatun filminin ilk fragmanı izleyiciyle buluştu.

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte uzun zamandır beklenen Eflatun filmi ile ilgili detaylar, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Peki Eflatun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eflatın filmi ne zaman vizyona girecek? İşte merak edilenler...

Eflatun filmi konusu

Görme engelli bir karakterin gözünden portreler çizen Eflâtun filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nden yapım desteği aldı.

Cüneyt Karakuş'un yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi olan Eflatun filminde; VFX, 2D, 3D, özel ses efektleri, reel görüntüler ve animasyonları bir arada kullanılarak görme engelli bireylerin dünyayı algılayış biçiminin somutlaştırması amaçlandı.

Henüz vizyon tarihi açıklanmayan Eflatun filminin konusu ise şöyle:

Eflâtun, beş yaşındayken görme yetisini kaybeder. Bu süreçte babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayata tutunur.

Gerçek ile hayalin birleştiği noktada bir yaşam kuran Eflâtun, babasından kalma saat tamircisinde çalışır. Ve bir gün bir adamın sesini duymasıyla zaman, onun için durur…

Eflatun filmi oyuncu kadrosu

Uluslararası film festivallerine katılacağı belirtilen Eflatun filminde Nazan Diper, Melisa Akman, Erman Okay, Semiha Bezek, Haydar Köyel, Nagihan Gürkan ve Yıldız Kültür rol alıyor.