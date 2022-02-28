Başrolde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit var! Nuh Boğuldu'nun çekimleri başladı

Başrolde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit var! Nuh Boğuldu'nun çekimleri başladı

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in yer aldığı Nuh Boğuldu filminin çekimleri başladı. Merakla beklenen film, dijital dizi ve film platformu Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Bugüne kadar Gümüş, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Organize İşler Sazan Sarmalı gibi yapımlarda hayat verdiği karakterlerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, projeleri art arda sıralıyor.

Son olarak ''Aşıklar Bayramı'' adlı sinema filminde rol alan ve adı ''Kral Kaybederse'' dizisiyle de anılan Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde yeni filminin heyecanını yaşıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, başrolünü Funda Eryiğit ile paylaştığı Nuh Boğuldu filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, görüntü yönetmenliğini ise Feza Çaldıran'ın üstlendiği Netflix Türkiye'nin yeni filmi Nuh Boğuldu'nun çekimleri başladı.

Senaryosunu Hakan Günday'ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Nuh Boğuldu filminin hazırlıkları büyük bir gizlilik içinde sürdürülürken, ekip önceki gün Asos'ta sete çıktı.

Şimdilerde baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ, film için imaj değişikliğine giderek bıyık bırakmıştı.