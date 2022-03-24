Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Yakamoz dizisinin yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'nin yer aldığı Netflix yapımı Yakamoz dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dijital bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un, başrolünü güzel oyuncu Özge Özpirinççi ile paylaştığı 'Yakamoz'' dizisinin ilk sezon çekimleri, geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı.

İlk zamanlar adı ''Bir Deniz Altı Hikayesi'' olarak anılan ancak daha sonra ''Yakamoz'' olarak belirlenen dizinin ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu.

Yönetmenliğini Tolga Karaçelik'in üstlendiği Yakamoz dizisinin yayın tarihi ile ilgili izleyicileri heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.

Söz konusu iddianın ardından Netflix'te yayınlanacak olan Yakamoz dizisi için geri sayım başladı.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Özge Özpirinçci ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren Yakamoz dizisinin 2022 yılının ilk aylarında yayınlanması bekleniyordu

İlk sezonu 8 bölümden oluşan Yakamoz dizisinin yayın tarihi hakkında bir idda ortaya atıldı.

Televizyon Dünyası'nın haberine göre; heyecanla beklenen dizi, 20 Nisan 2022 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Meriç Aral, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Güven Murat Akpınar, Ersin Arıcı, Alper Saldıran ve Hakan Salınmış gibi isimler yer alıyor.