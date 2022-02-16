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    • Başrolde Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ve Nurgül Yeşilçay var! Son Nefesime Kadar'ın yayın tarihi belli oldu

    Başrolde Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ve Nurgül Yeşilçay var! Son Nefesime Kadar'ın yayın tarihi belli oldu

    Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın yer aldığı Son Nefesime Kadar dizisinin yayın tarihi belli oldu. Fox TV'de yayınlanacak olan dizi, reyting rekabetini iyice kızıştıracak.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 16:28
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    Başrolde Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ve Nurgül Yeşilçay var! Son Nefesime Kadar'ın yayın tarihi belli oldu

    Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş'ın oturduğu, senaryosunu Hatice Meryem'in kaleme aldığı Fox TV'nin yeni dizisi Son Nefesime Kadar, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

    Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar dizisinin başrollerinde, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Ertan Saban, Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay yer alıyor.

    Nurgül Yeşilçay'ın özel hayatındaki sorunlarla uğraşan ve bir kayıp olayının peşine düşen bir polisi canlandıracağı uyarlama dizinin yayın tarihi belli oldu.

    YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

    Çekimleri İstanbul'da yapılan ve hazırlıkları son hız devam eden Son Nefesime Kadar dizisinden merak uyandıran bir tanıtım daha yayınlandı.

    Tanıtımla birlikte etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adıdan söz ettiren BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin uyarlaması olan Son Nefesime Kadar dizisinin yayın tarihi netleşti.

    Merakla beklenen dizi, 23 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

    Başrolde Kurtlar Vadisi nin yıldızı ve Nurgül Yeşilçay var! Son Nefesime Kadar ın yayın tarihi belli oldu #1

    KONUSU VE OYUNCU KADROSU

    Son Nefesime Kadar dizisi, kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.

    Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek de rol alıyor.


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