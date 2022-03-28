Başrolde Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ve Ozan Akbaba var! Kasaba Doktoru'nun yayın tarihi belli oldu

Başrolde Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ve Ozan Akbaba var! Kasaba Doktoru'nun yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde Sinan Albayrak, Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Vildan Atasever ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru'nun yayın tarihi belli oldu.

Birbirinden iddialı yapımları izleyicilerle buluşturan TRT 1, iddialı dizilerine bir yenisini daha ekliyor.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu, senaryosunu İlker Aslan ve Barış Erdoğan'ın kaleme aldığı TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Kurtlar Vadisi'yle adını duyuran Sinan Albayrak, EDHO'daki İlyas Çakırbeyli karakteriyle beğeni toplayan Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Vildan Atasever ve Deniz Can Aktaş'ı buluşturan Kasaba Doktoru dizisi için geri sayım devam ediyor.

Çekimleri tüm hızıyla devam eden ve yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ARC Yapım imzalı Kasaba Doktoru dizisinin yayın tarihi belli oldu.

8 NİSAN'DA YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR

Kore yapımı ''Dr. Romantic'' adlı diziden uyarlanan Kasaba Doktoru dizisinden merak uyandıran bir tanıtım daha yayınlandı.

Tanıtımla birlikte etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Kasaba Doktoru dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Kahraman doktorların hayat hikayelerini ve meslek hayatlarında yaşadıkları zorlukları ekrana taşıyacak olan dizi, 8 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak.

Kasaba Doktoru 2. Tanıtımı VİDEO

KASABA DOKTORU KONUSU

Kasaba Doktoru dizisi; babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vadeden Doktor Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Doktor Ali’nin şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi ele alınacak.

Doktor Ali, Doktor Ömer ve idealist Doktor Leyla’yı bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun mücadelesi ve her şeye rağmen insanları hayatta tutmaya çalışmaları seyirciye aktarılacak.