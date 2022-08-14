Başrolde Kuruluş Osman'ın yengesi var! Bir Küçük Gün Işığı'ndan ilk tanıtım

Başrolde Kuruluş Osman'ın yengesi var! Bir Küçük Gün Işığı'ndan ilk tanıtım

Son olarak Mahkum dizisinde yer alan Seray Kaya, Bir Küçük Gün Işığı ile geri dönüyor. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, ilk tanıtım ise Youtube üzerinden servis edildi.

Kadın, Kuruluş Osman ve Mahkum gibi dizilerde yer alan Seray Kaya, ekrana ara vermeden geri dönüyor.

Yasak Elma'da Çağatay'ı canlandıran Berk Atan ile beraber başrolü paylaşacak olan oyuncunun yeni adresi yine ATV oldu.

Bir Küçük Gün Işığı ile geri dönmeyen hazırlanan Seray Kaya'nın dizisinden gelen ilk tanıtım, herkesin beğenisini kazandı.

Seray Kaya'nın canlandırdığı Elif karakteri, 7 yıldır evli olduğu Hakan'ı trafik kazasında kaybedince hayatı kökten değişiyor.

Yayınlanan fragmanda; Berk Atan'ın hayat verdiği Fırat Soykök ile yolları keşisen Elifi, Hakan kızı Güneş'i kabul etmek istemedi.

Güneş'in Elif'ten başka kimsesi kalmazken, Fırat ve Elif arasında yaşanacak olan olaylar ise merak edilmeye başlandı bile.. İşte Bir Küçük Gün Işığı ilk tanıtım...

Bir Küçük Gün Işığı tanıtım İZLE