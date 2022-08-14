Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
440.393
0.01%
BTXN Coin
6.48
-5.26%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Başrolde Kuruluş Osman'ın yengesi var! Bir Küçük Gün Işığı'ndan ilk tanıtım

    Son olarak Mahkum dizisinde yer alan Seray Kaya, Bir Küçük Gün Işığı ile geri dönüyor. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, ilk tanıtım ise Youtube üzerinden servis edildi.
    • 14.08.2022 - 15:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başrolde Kuruluş Osman'ın yengesi var! Bir Küçük Gün Işığı'ndan ilk tanıtım

    Kadın, Kuruluş Osman ve Mahkum gibi dizilerde yer alan Seray Kaya, ekrana ara vermeden geri dönüyor.

    Yasak Elma'da Çağatay'ı canlandıran Berk Atan ile beraber başrolü paylaşacak olan oyuncunun yeni adresi yine ATV oldu.

    Bir Küçük Gün Işığı ile geri dönmeyen hazırlanan Seray Kaya'nın dizisinden gelen ilk tanıtım, herkesin beğenisini kazandı.

    Seray Kaya'nın canlandırdığı Elif karakteri, 7 yıldır evli olduğu Hakan'ı trafik kazasında kaybedince hayatı kökten değişiyor.

    Yayınlanan fragmanda; Berk Atan'ın hayat verdiği Fırat Soykök ile yolları keşisen Elifi, Hakan kızı Güneş'i kabul etmek istemedi.

    Güneş'in Elif'ten başka kimsesi kalmazken, Fırat ve Elif arasında yaşanacak olan olaylar ise merak edilmeye başlandı bile.. İşte Bir Küçük Gün Işığı ilk tanıtım...

    Bir Küçük Gün Işığı tanıtım İZLE

    Başrolde Kuruluş Osman ın yengesi var! Bir Küçük Gün Işığı ndan ilk tanıtım #1

    Başrolde Kuruluş Osman ın yengesi var! Bir Küçük Gün Işığı ndan ilk tanıtım #2

    Başrolde Kuruluş Osman ın yengesi var! Bir Küçük Gün Işığı ndan ilk tanıtım #3


    İlginizi Çekebilir

    Huawei'nin kârı, yılın ilk yarısında yüzde 52 düştü
    Teknoloji

    Huawei'nin kârı, yılın ilk yarısında yüzde 52 düştü

    Başrolde Kuruluş Osman'ın yengesi var! Bir Küçük Gün Işığı'ndan ilk tanıtım
    Medya

    Başrolde Kuruluş Osman'ın yengesi var! Bir Küçük Gün Işığı'ndan ilk tanıtım

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir