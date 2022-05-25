Petrol
111.72
0.93%
Euro
17.388
0.53%
Dolar
16.3005
1.40%
Altın
972.75
0.67%
Borsa
2385
0.00%
Bitcoin
481.972
1.13%
BTXN Coin
13.34
-0.59%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Başrolde Kuruluş Osman'ın yıldızı ve Cemre Baysel var! Senden Daha Güzel'in yayın tarihi belli oldu

    Fox TV'nin yeni yaz dizisi Senden Daha Güzel'in ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtım ile birlikte başrollerinde Cemre Baysel ve Burak Çelik'in yer aldığı romantik drama dizisinin yayın tarihi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 14:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başrolde Kuruluş Osman'ın yıldızı ve Cemre Baysel var! Senden Daha Güzel'in yayın tarihi belli oldu

    Yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un oturduğu, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı Fox TV'nin yeni yaz dizisi Senden Daha Güzel için geri sayım devam ediyor.

    Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Senden Daha Güzel dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

    Başrollerinde Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Göktup Alp rolüyle akıllara kazınan Burak Çelik ve Cemre Baysel'in yer aldığı Senden Daha Güzel dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.

    İki başrolün birbirlerine olan uyumları sosyal medyada çok konuşuldu. Tanıtım ile birlikte yaz sezonunda ekranlarda yerini alacak olan dizinin yayın tarihi de belli oldu.

    7 Haziran'da yayın hayatına başlıyor

    Yaz ekranlarını şenlendirmeye gelen romantik drama dizisi Senden Daha Güzel, 7 Haziran Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

    Heyecanla beklenen dizinin kadrosunda Ebru Cündübeyoğlu, Berat Yenilmez, Sevinç Erbulak, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Bahar Süer, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu ve Cem Kurtoğlu gibi oyuncular yer alıyor.

    Senden Daha Güzel 7 Haziran 20.00'de FOX'ta! İzle

    Başrolde Kuruluş Osman ın yıldızı ve Cemre Baysel var! Senden Daha Güzel in yayın tarihi belli oldu #1

    Başrolde Kuruluş Osman ın yıldızı ve Cemre Baysel var! Senden Daha Güzel in yayın tarihi belli oldu #2

    Başrolde Kuruluş Osman ın yıldızı ve Cemre Baysel var! Senden Daha Güzel in yayın tarihi belli oldu #3


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Fransız Bakan Damien Abad, tecavüz ile suçlandı
    Dünya

    Fransız Bakan Damien Abad, tecavüz ile suçlandı

    Tarihi hanın önündeki drift cezasız kalmadı
    3. Sayfa

    Tarihi hanın önündeki drift cezasız kalmadı

    Görüş Bildir