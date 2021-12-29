Özge Gürel'li Hayaller ve Hayatlar dizisi sete çıktı! İşte ilk kare

Başrollerinde Özge Gürel, Aybüke Pusat, Yusuf Çim ve Serkay Tütüncü gibi isimlerin yer aldığı Hayaller ve Hayatlar dizisinin çekimleri başadı. Büyük bir merakla beklenen diziden ilk kare de geldi.

İzleyicilerine istedikleri zaman arzu ettikleri içeriğe ulaşma imkanı tanıyan dijital içerik platformu beIN CONNECT, yepyeni bir beIN ORIGINALS yapımla içerik yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Senaryosunu Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu Hayaller ve Hayatlar dizisi de bu içeriklerden sadece biri.

Süpervizörlüğünü Emre Kabakuşak'ın üstlendiği Hayaller ve Hayatlar dizisi, izleyiciler tarafından dört gözle bekleniyor.

Dört farklı kadının dört farklı hayatına odaklanırken hayaller ve hayatın gerçekleri arasındaki sonsuz çatışmayı merkeze alan dizi, yaşamın içinden çarpıcı karakterleri ile izleyicisine heyecan dolu bir serüven vaat ediyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle dikkatleri çeken diziden sevindiren haber de geldi.

ÇEKİMLER BAŞLADI, İLK KARE DE GELDİ

İstanbul'un köklü mahallelerinden birinde yaşayan dört genç kadının hayallerini gerçekleştirme çabasını ele alacak olan 13 bölümlük Hayaller ve Hayatlar dizisinin çekimleri başladı.

Başrollerinde Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yusuf Çim, Serkay Tütüncü, Ekin Mert Daymaz ve Halil İbrahim Kurum'un yer aldığı diziden ilk kare de geldi.

''Pembe hayaller acı gerçeklere karşı!'' sloganıyla çekilen dizi, yeni yılda beIN CONNECT’te izleyici ile buluşacak.