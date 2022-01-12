Başrolde Songül Öden ve Kubilay Aka var! Oğlum dizisinden ilk tanıtım geldi

Başrolde Songül Öden ve Kubilay Aka var! Oğlum dizisinden ilk tanıtım geldi

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Oğlum'un ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte Kubilay Aka, Canan Ergüder ve Songül Öden'i buluşturan dizi, sosyal medya gündemine oturdu.

Proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Oğlum, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Oğlum dizisinin başrollerini Canan Ergüder, Songül Öden ve Kubilay Aka paylaşıyor.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Canan Ergüder, Songül Öden ve Kubilay Aka'nın yanı sıra Nihal Yalçın, Timur Acar, Feyyaz Duman ve Serhat Teoman yer alıyor.

İLK TANITIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bir umut hikayesi anlatacak olan ve etkileyici bir oyuncu kadrosunun yer aldığı 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki ''Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…'' sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

Birçok duyguyu bir arada yaşatacak hikayesiyle Oğlum dizisinin ilk tanıtımı, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oğlum - Teaser VİDEO