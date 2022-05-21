Başrolde Söz'ün yıldızı ve İpek Filiz Yazıcı var! İçimizdeki Ateş'in ilk tanıtımı merak uyandırdı

Başrolde Söz'ün yıldızı ve İpek Filiz Yazıcı var! İçimizdeki Ateş'in ilk tanıtımı merak uyandırdı

Başrollerinde Aşk101'in yıldızı İpek Filiz Yazıcı ve Burak Sevinç'in yer aldığı ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş'in ilk tanıtımı yayınlandı.

Yönetmenliği Murat Onbul'a ait olan projenin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz kaleme aldığı "İçimizdeki Ateş" için geri sayım başladı.

ATV'nin yeni iddialı dizisi İçimizdeki Ateş'in oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilgesu Kural yer alıyor.

İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alacak olan dizi, heyecanla bekleniyor.

İlk tanıtım geldi

Etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirecek olan İçimizdeki Ateş dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

İçimizdeki Ateş'in ilk tanıtım fragmanı ile birlikte, genç avukatlara hayat veren İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu mücadelelerini ortaya koyuyor.

Başarılı avukatları oynayan Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu da canlandırdıkları karakterlerin arka planındaki hikayenin sinyalini veriyor.