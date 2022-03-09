Euro
16.04
1.52%
Dolar
14.64
1.28%
Altın
948.51
-0.58%
Borsa
2044
1.62%
Bitcoin
612.946
7.94%
BTXN Coin
38.05
-0.52%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C
    • Başrolde Vatanım Sensin'in yıldızı ve Furkan Andıç var! Kara Tahta'nın ilk tanıtımı merak uyandırdı

    Başrolde Vatanım Sensin'in yıldızı ve Furkan Andıç var! Kara Tahta'nın ilk tanıtımı merak uyandırdı

    Başrollerinde Vatanım Sensin'in yıldızı Miray Daner ile Furkan Andıç'ın yer aldığı TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ancak dizinin tanıtımı, izleyicilere çok tanıdık geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 14:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başrolde Vatanım Sensin'in yıldızı ve Furkan Andıç var! Kara Tahta'nın ilk tanıtımı merak uyandırdı

    Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu, senaryosunu Erkan Birgören'in kaleme aldığı TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

    Başrollerinde Medcezir ve Vatanım Sensin dizileriyle tanıdığımız Miray Daner ile Furkan Andıç'ın yer aldığı ÜS Yapım imzalı Kara Tahta dizisi için geri sayım devam ediyor.

    Miray Daner'in Irmak, Furkan Andıç'ın ise Atlas karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı Kara Tahta dizisinin çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı.

    Dizinin setinden gelen fotoğraflar heyecanı artırırken Furkan Andıç ve Miray Daner'in uyumu da dikkati çekmişti.

    Kadrosunda Çiçek Dilligil, Cengiz Bozkurt, Onur Durmaz gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kara Tahta dizisi, 30 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

    İLK TANITIM GELDİ

    Merakla beklenen Kara Tahta dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Üs Yapım, dizinin ilk tanıtımını, ''Atlas'ını kaybetmiş bir Irmak nereye dökülür?'' Yeni projemiz için nefesler tutuldu, ilk tanıtımımız sizlerle. Yakında TRT1'deyiz, beklemede kalın!'' cümlesiyle paylaştı.

    Ancak bir ayrıntı, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Bazı izleyiciler, tanıtım filminin başrollerinde Neslihan Atagül ile Burak Özçivit’in yer aldığı Kara Sevda dizisinin tanıtımıyla aynı olduğunu belirtti.

    İki tanıtımın tek ortak yanı ise suyun içinde çekilmiş olmaları. Çok benzer olmasa da izleyicinin yaklaşık yedi yıl önceki tanıtımı hatırlayarak ortak noktalar çıkarması şaşırttı.

    Başrolde Vatanım Sensin in yıldızı ve Furkan Andıç var! Kara Tahta nın ilk tanıtımı merak uyandırdı #1

    KARA TAHTA KONUSU

    Lise yıllarındayken zorbalığa uğrayan Atlas, yıllar sonra matematik öğretmeni olarak kendi okuduğu okula atanır. Eski aşkı Irmak'la yüzleşmek zorunda kalan Atlas’ın dönüşü tesadüf mü tevafuk mu?

    Başrolde Vatanım Sensin in yıldızı ve Furkan Andıç var! Kara Tahta nın ilk tanıtımı merak uyandırdı #2

    Başrolde Vatanım Sensin in yıldızı ve Furkan Andıç var! Kara Tahta nın ilk tanıtımı merak uyandırdı #3

    Başrolde Vatanım Sensin in yıldızı ve Furkan Andıç var! Kara Tahta nın ilk tanıtımı merak uyandırdı #4

    Başrolde Vatanım Sensin in yıldızı ve Furkan Andıç var! Kara Tahta nın ilk tanıtımı merak uyandırdı #5

    Başrolde Vatanım Sensin in yıldızı ve Furkan Andıç var! Kara Tahta nın ilk tanıtımı merak uyandırdı #6


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Silivri'de kentsel dönüşüm kapsamında 2 bin konut inşa edilecek
    Emlak

    Silivri'de kentsel dönüşüm kapsamında 2 bin konut inşa edilecek

    Yepyeni bir tarih okuması: Yakın Tarih İçin Anahtar
    Kitap

    Yepyeni bir tarih okuması: Yakın Tarih İçin Anahtar

    Görüş Bildir