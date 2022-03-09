Başrolde Vatanım Sensin'in yıldızı ve Furkan Andıç var! Kara Tahta'nın ilk tanıtımı merak uyandırdı

Başrolde Vatanım Sensin'in yıldızı ve Furkan Andıç var! Kara Tahta'nın ilk tanıtımı merak uyandırdı

Başrollerinde Vatanım Sensin'in yıldızı Miray Daner ile Furkan Andıç'ın yer aldığı TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ancak dizinin tanıtımı, izleyicilere çok tanıdık geldi.

Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu, senaryosunu Erkan Birgören'in kaleme aldığı TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Medcezir ve Vatanım Sensin dizileriyle tanıdığımız Miray Daner ile Furkan Andıç'ın yer aldığı ÜS Yapım imzalı Kara Tahta dizisi için geri sayım devam ediyor.

Miray Daner'in Irmak, Furkan Andıç'ın ise Atlas karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı Kara Tahta dizisinin çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı.

Dizinin setinden gelen fotoğraflar heyecanı artırırken Furkan Andıç ve Miray Daner'in uyumu da dikkati çekmişti.

Kadrosunda Çiçek Dilligil, Cengiz Bozkurt, Onur Durmaz gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kara Tahta dizisi, 30 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

İLK TANITIM GELDİ

Merakla beklenen Kara Tahta dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Üs Yapım, dizinin ilk tanıtımını, ''Atlas'ını kaybetmiş bir Irmak nereye dökülür?'' Yeni projemiz için nefesler tutuldu, ilk tanıtımımız sizlerle. Yakında TRT1'deyiz, beklemede kalın!'' cümlesiyle paylaştı.

Ancak bir ayrıntı, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Bazı izleyiciler, tanıtım filminin başrollerinde Neslihan Atagül ile Burak Özçivit’in yer aldığı Kara Sevda dizisinin tanıtımıyla aynı olduğunu belirtti.

İki tanıtımın tek ortak yanı ise suyun içinde çekilmiş olmaları. Çok benzer olmasa da izleyicinin yaklaşık yedi yıl önceki tanıtımı hatırlayarak ortak noktalar çıkarması şaşırttı.

KARA TAHTA KONUSU

Lise yıllarındayken zorbalığa uğrayan Atlas, yıllar sonra matematik öğretmeni olarak kendi okuduğu okula atanır. Eski aşkı Irmak'la yüzleşmek zorunda kalan Atlas’ın dönüşü tesadüf mü tevafuk mu?